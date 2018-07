Local de jogo da seleção, Fonte Nova foi palco de vaias em Brasil x Peru de 1989

A bronca dos torcedores era porque o atacante Charles, um dos principais destaques do título brasileiro do Bahia de 1988, havia sido cortado da seleção às vésperas da Copa América. Revoltada, a torcida baiana resolveu boicotar a equipe e as arquibancadas ficaram vazias.

O primeiro ato hostil dos torcedores ocorreu logo na saída dos jogadores dos vestiários. Um ovo arremessado das arquibancadas acertou a cabeça do atacante Renato Gaúcho. Também faziam parte daquele time Dunga e Taffarel, atualmente técnico e preparador de goleiros da seleção. O técnico do Peru era Pepe, ex-jogador do Santos.

"Eu não deveria ter sido cortado. Vivia um grande fase no Bahia e, inclusive, fiz gols nos amistosos que a seleção disputou antes da Copa América", disse Charles à reportagem do Estado. Hoje, ele é técnico do Bahia.

Após aquele jogo, a seleção voltou a atuar na Fonte Nova quatro dias depois e empatou novamente por 0 a 0, desta vez com a Colômbia. Novamente, o time foi muito vaiado.

"A torcida baiana ama futebol e é apaixonada pela seleção. Quando tem algum jogador baiano no time, a empolgação é ainda maior. Mas, hoje, pensando bem, acho que houve exagero em todo aquele clima de revolta que se criou depois do meu corte. A pressão em cima dos demais jogadores foi muito grande", diz Charles.

Depois de uma primeira fase com três jogos seguidos em Salvador, a seleção acabou engrenando longe da fúria da torcida baiana. No Maracanã, o time derrotou Paraguai, Argentina e Uruguai e conquistou a Copa América de 1989.

Confira os jogos do Brasil na Fonte Nova:

06/07/1969 - Brasil 4 x 0 Bahia - Amistoso

05/07/1979 - Brasil 1 x 1 seleção baiana - Amistoso

8/07/1981 - Brasil 1 x 0 Espanha - Amistoso

04/11/1983 - Brasil 1 x 1 Uruguai - Copa América

05/05/1985 - Brasil 2 x 1 Argentina - Amistoso

01/07/1989 - Brasil 3 x 1 Venezuela - Copa América

03/07/1989 - Brasil 0 x 0 Peru - Copa América

07/07/1989 - Brasil 0 x 0 Colômbia - Copa América

11/10/1995 - Brasil 2 x 0 Uruguai - Amistoso

10/09/1997 - Brasil 4 x 2 Equador - Amistoso

05/06/1999 - Brasil 2 x 2 Holanda - Amistoso

22/06/2013 - Brasil 4 x 2 Itália - Copa das Confederações