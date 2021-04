Local de jogos de São Paulo e Palmeiras, Lima registra tremor de terra durante a noite

A delegação do São Paulo passou por um susto na noite de segunda-feira em Lima, onde faz nesta terça a sua estreia na Copa Libertadores contra o Sporting Cristal. A capital do Peru registrou um tremor de terra, que, segundo o Instituto Geofísico do país, foi de magnitude leve (5.0 na Escala Richter). Não há relatos de vítimas ou estragos materiais.

Por meio das redes sociais, o assessor de imprensa do São Paulo, Felipe Espindola, afirmou ter percebido o tremor no hotel onde a delegação está hospedada na cidade. O jornalista também disse que todos estão bem.

O evento teve início por volta das 23h50 (horário local) na província de Cañete, a 18 km do sudoeste de Chilca, situada no Departamento de Lima, e pôde ser sentido na capital peruana. A Polícia Nacional do Peru pediu calma à população, além de aconselhar medidas preventivas como ter uma mochila com alimentos, água e equipamentos de primeiros socorros.

O São Paulo vai a campo em Lima nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), para encarar o Sporting Cristal na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Na quarta será a vez de o Palmeiras jogar na capital peruana, enfrentando o Universitario, às 21 horas (de Brasília). A delegação do clube alviverde chegou à cidade no início da madrugada desta terça.

Quando o hotel em Lima simplesmente treme — Felipe Espindola (@felipeespindola) April 20, 2021