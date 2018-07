Loco Abreu anuncia que volta ao Botafogo em janeiro

"Estou voltando para o Botafogo, clube com o qual tenho contrato até agosto de 2014", destacou Loco Abreu. Depois de um primeiro semestre muito ruim no clube carioca e sem espaço com o técnico Oswaldo de Oliveira, ele tinha sido emprestado em julho ao Figueirense, mas não conseguiu se firmar por lá - participou só de sete jogos, com apenas um gol marcado, e recentemente passou por cirurgia no joelho direito.

"O Loco Abreu só volta em janeiro. Ainda não falamos com ele, que não veio ao Rio, e nem com o empresário. É um assunto que ainda vamos discutir e ver uma solução", comentou o vice-presidente de futebol do Botafogo, Chico Fonseca.

Em outra negociação, a diretoria do Botafogo acertou a extensão de contrato do meia Lodeiro por mais dois anos, em acréscimo ao acordo em vigor, que terminaria em junho de 2014. Uma cláusula também prevê que o clube pode renovar o contrato do uruguaio por mais uma temporada, até 2017, ao fim do ano anterior.