Loco Abreu aprova cobranças de Oswaldo no Botafogo O Botafogo vem de duas goleadas consecutivas no Campeonato Carioca, mas nem por isso o clima no clube é de euforia. Após as vitórias sobre Olaria, por 5 a 0, e Bonsucesso, por 4 a 1, os jogadores ouviram cobranças do técnico Oswaldo de Oliveira, que reclamou, principalmente, dos gols perdidos. Nesta terça-feira, o atacante Loco Abreu apoiou o discurso do treinador e admitiu que o time tem muito a evoluir.