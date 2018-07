Loco Abreu cobra vitória sobre o rebaixado Prudente Confiante na conquista da vaga na Libertadores, o atacante Loco Abreu cobrou uma vitória sobre o Prudente, domingo, no Engenhão, para manter as chances do Botafogo na disputa. Para obter a classificação, o time carioca conta ainda com tropeços de Grêmio e Atlético Paranaense nas duas rodadas restantes do Brasileirão. A equipe gaúcha será o rival no último jogo.