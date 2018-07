Loco Abreu critica gramado de Moça Bonita O atacante Loco Abreu convocou uma entrevista coletiva, nesta segunda-feira, para criticar o campo do estádio Moça Bonita, onde o Botafogo empatou, por 0 a 0, com o Nova Iguaçu, no último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Segundo o uruguaio, é "lamentável" que o país que vai disputar a próxima Copa do Mundo tenha, em 2012, um campo como aquele, desnivelado e com "quatro tipos de grama".