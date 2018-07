Loco Abreu diz que erro o faz se conhecer melhor

"Sou uma pessoa muito diferente na forma de viver a vida e o futebol. Para mim, tudo que acontece é positivo, se, de todas as situações, você tirar o melhor para corrigir ou continuar. No caso de ontem (quinta) foi uma situação nova. Nunca tinha errado um pênalti numa situação tão decisiva assim, mas trato de assumir a situação para melhorar e também me conhecer melhor nesse tipo de ocasião", explicou Loco Abreu.

Mesmo tendo errado o pênalti que decidiu o jogo, o capitão alvinegro não abaixou a cabeça e pediu a palavra no vestiário para motivar os companheiros. "Pedi a palavra para pedir que o time continue esse trabalho que viemos fazendo, continuar nessa pegada. E acreditar muito no nosso futebol. Não é hora de ficar chateado porque ficou de fora da final, mas de acreditar no que estamos fazendo", revelou Loco Abreu.

O uruguaio lembrou da importância de se avaliar o futebol que o Botafogo apresentou até a decisão por pênaltis. "Uma coisa é ficar fora nos pênaltis, outra é fazer uma análise da competição e dos 90 minutos que fizemos nesta quinta-feira que foram muito bons", disse ele. O Botafogo, mesmo eliminado da Taça Guanabara, segue invicto na temporada, com quatro vitórias e quatro empates.