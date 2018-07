Loco Abreu é vetado e Herrera festeja chance

"Com certeza ainda tenho muito a dar. A gente sempre almeja títulos importantes, que o clube não tenha ou tenha pouco. Participei de uma conquista importante, que foi a do Carioca de forma direta em 2010, mas seria importante a gente brigar para conseguir coisas mais importantes para ficar na historia do clube", declarou.

Esta será a primeira chance do jogador como titular nesta temporada, mas ele já vinha chamando a atenção do técnico Oswaldo de Oliveira. Sempre entrando no segundo tempo, o argentino teve boas atuações neste Campeonato Carioca e sua escalação já era pedida pela torcida.

"Fico contente com o carinho do torcedor, que sempre pede a minha entrada. Mas isso ganhei com minha dedicação, esforço e sacrifício em campo. Ainda não fiz grande coisa no Botafogo, mas alguma coisa eu fiz. O torcedor respeita o que eu fiz, e eu respeito o torcedor", afirmou.

Além de Loco Abreu, o meia Andrezinho está fora, também com problema muscular, mas a ausência do uruguaio deverá ser a mais sentida. O jogador é o artilheiro da equipe na temporada, com cinco gols, além de ser o capitão e um líder dentro de campo. "Todo mundo sabe que (Loco Abreu) é um jogador muito importante para o time. É o capitão da equipe, uma referência. Mas temos jogadores para dar conta do recado", disse Herrera.