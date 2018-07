Loco Abreu elogia Caio Jr e promete vaga na Libertadores Capitão do Botafogo, Loco Abreu não esconde que a demissão de Caio Júnior não agradou os jogadores. Às vésperas do confronto com o Internacional, no domingo, o atacante fez elogios ao ex-treinador do time carioca e prometeu dedicar a ele a eventual vaga na Libertadores.