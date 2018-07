Loco Abreu marca na estreia, mas Bangu leva empate da Portuguesa no Carioca

O veterano uruguaio Loco Abreu estreou neste domingo pelo Bangu e marcou um dos gols de seu time no empate por 2 a 2 com a Portuguesa, em casa, pela primeira rodada do Grupo C do Campeonato Carioca. Com a camisa 113, o jogador de 40 anos ajudou a atrair cerca de dois mil torcedores para o estádio Moça Bonita, no Rio.

Em campo, ele iniciou a partida dando bela assistência de calcanhar para Matheus Pimenta, que se jogou na área - o árbitro mandou seguir. Na sequência, Matheus Pimenta cobrou falta na área e Leandro Chaves abriu o placar para os anfitriões.

A Portuguesa reagiu e deixou tudo igual aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio, Fabinho desviou para as redes. O Bangu voltou a pressionar e dois minutos mais tarde Loco Abreu mostrou que continua perigoso dentro da área ao cabecear a bola no travessão.

Na etapa final, o Bangu conseguiu puxar rápido contra-ataque e Leandro Chaves foi derrubado na área. Os torcedores começaram a gritar o nome de Loco Abreu, que foi para a cobrança. O uruguaio correu para a bola e evitou a cavadinha, sua marca registrada. Bateu no canto esquerdo do goleiro, que caiu para o outro lado: 2 a 1.

O time anfitrião passou a segurar o resultado, mas não suportou a pressão do adversário. Aos 40 minutos, Romarinho invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado para deixar tudo igual no marcador: 2 a 2.