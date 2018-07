Loco Abreu minimiza eliminação do Botafogo no Carioca Apesar da insatisfação da torcida, o atacante uruguaio Loco Abreu minimizou a eliminação precoce do Botafogo no Campeonato Carioca - não conseguiu nem chegar às semifinais da Taça Rio. Segundo ele, o mais importante para o clube no momento é fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, para conquistar o título e poder disputar a Libertadores no ano que vem.