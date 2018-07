Loco Abreu perde pênalti, mas marca 2 gols e Botafogo vence

RIO - Único time grande do Rio fora da disputa da Libertadores, o Botafogo fez seu jogo de abertura no Campeonato Carioca com força máxima e as estreias do técnico Oswaldo de Oliveira e do meia Andrezinho. Demonstrando entrosamento e depois de uma certa dificuldade no segundo tempo, os botafoguenses venceram por 3 a 1, com dois gols de Loco Abreu, que ainda perdeu uma penalidade máxima.

Após a disputa desta primeira rodada, todos os grandes do Rio venceram seus compromissos, com Flamengo e Botafogo com três pontos no Grupo A, e Fluminense e Vasco igualmente pontuados no Grupo B.

O primeiro tempo foi de supremacia absoluta do time alvinegro e o placar parcial de 1 a 1 não condisse com as oportunidades criadas pelos anfitriões. Foram duas bolas na trave, pênalti perdido e boas tramas ofensivas.

Mas os botafoguenses só venceram o goleiro Mauro em uma oportunidade. Gol de Loco Abreu, após ótima jogada de Renato e Andrezinho. Mas o goleiro do Resende venceu outros dois rounds importantes contra o atacante uruguaio. Um pênalti defendido e uma linda defesa em cabeçada no contrapé.

Exibindo o bom entrosamento da temporada passada e com Adrezinho entrando bem na equipe, o Botafogo foi mais time, mas sofreu o empate em bola parada. Emerson cobrou falta rasteira, a barreira desviou e matou Jefferson.

"O meio-campo está funcionando, mas a gente tem de criar mais oportunidades e fazer o segundo gol", comentou Renato, sobre o esquema com três meias de ligação.

Não foi bem isso que aconteceu na segunda etapa, mas a vitória veio de toda forma. O ímpeto foi o mesmo do primeiro tempo, mas o desgaste físico atrapalhou e o Resende passou a gostar da partida.

O jogo estava enroscado quando o goleiro Mauro cometeu falha gritante e Maicosuel aproveitou o rebote, recolocando o time botafoguense na frente. Um minuto depois, o confronto foi resolvido com bom cruzamento de Herrera, que entrou no segundo tempo, para Loco Abreu, aos 23.

BOTAFOGO 3 x 1 RESENDE

BOTAFOGO - Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Márcio Azevedo (Lucas Zen); Marcelo Mattos, Renato, Andrezinho (Felipe Menezes), Elkeson (Herrera) e Maicosuel; Loco Abreu. Técnico - Oswaldo de Oliveira.

RESENDE - Mauro; Wellington, Facundo Gomez, Felipe Machado e Kim; Emerson (Yuri), Leo Silva, Marcel e Hiroshi (Valdeir); Marcelo Régis e Elias (Leo). Técnico - Paulo Campos.

Gols - Loco Abreu, aos 30, e Emerson, aos 44 do primeiro tempo; Maicosuel, aos 22, e Loco Abreu, aos 23 do segundo.

Juiz - Wagner dos Santos Rosa.

Cartões amarelos - Facundo Gomez, Marcelo Régis.

Renda e público - não disponíveis.

Local - Estádio do Engenhão, no Rio.