Loco Abreu rescinde contrato e deixa o Figueirense

Pouco mais de quatro meses depois de ser anunciado como um dos maiores reforços da história do Figueirense, o atacante Loco Abreu chegou ao fim de sua frustrante passagem pelo clube neste final de semana. A equipe catarinense, através de sua página no Twitter, confirmou que o contrato do jogador uruguaio foi rescindido no último sábado.

O Figueirense não deu mais detalhes sobre o assunto, mas ambos os lados estavam insatisfeitos nos últimos meses. Loco Abreu sofreu diversas contusões ao longo de sua curta passagem por Santa Catarina e nunca rendeu o mesmo futebol da época do Botafogo. Por outro lado, o clube também estaria enfrentando dificuldades para pagar ao uruguaio os valores combinados.

Contratado no dia 7 de julho, Loco Abreu foi anunciado como principal esperança do Figueirense na briga contra o rebaixamento. No entanto, o jogador ficou mais tempo afastado dos gramados do que em campo e atuou apenas sete vezes com a camisa do clube, com apenas um gol marcado.

O uruguaio também não conseguiu ajudar a equipe a fugir do rebaixamento, confirmado no dia 11 de novembro, com o empate diante do Sport. Ídolo no Botafogo, onde perdeu espaço após a chegada do técnico Oswaldo de Oliveira, o atacante sempre disse que gostaria de voltar ao clube carioca, mas ainda não está certo se esse será seu destino em 2013.

A saída de Loco Abreu faz parte da reformulação do elenco do Figueirense para a próxima temporada. Além dele, outros veteranos, como o goleiro Wilson, o volante Túlio e o meia Fernandes, já tiveram suas saídas confirmadas pela diretoria.