Loco Abreu viaja ao Uruguai e preocupa Botafogo

Depois da derrota em casa para o Figueirense, o Botafogo tem jogo capital contra o Vasco, domingo, no Engenhão. A partida pode selar de vez o destino do time no Brasileiro e o técnico Caio Júnior já tem uma preocupação importante: Loco Abreu.

O atacante viaja esta semana para defender a seleção do Uruguai pelas Eliminatórias da Copa, na sexta-feira. Tudo correndo dentro do previsto, ele retorna no sábado para se concentrar e ficar à disposição para o clássico. O Botafogo conseguiu sua liberação do amistoso entre o Uruguai e a Itália, na terça-feira subsequente.

No entanto, a condição física é a grande questão para os botafoguenses. Abreu possivelmente vai ser titular na partida contra o Chile, uma vez que Diego Forlán está machucado. O jogador do Botafogo disputa a vaga com Cavani. Se for escolhido para começar o jogo e atuar durante grande parte do confronto, pode ter limitada sua participação contra o Vasco.