Locutor da Ponte se desculpa por provocação no dérbi

No intervalo da partida, Lázaro proferiu frases ofensivas aos bugrinos, como chamando a torcida rival de "galinhada". Tudo, é claro, aumentou a ira da torcida visitante, que incendiou as arquibancadas e um banheiro do estádio. "Infelizmente, errei por deixar minha condição de torcedor da Associação Atlética Ponte Preta preponderar sobre minha condição de profissional contratado para prestar um serviço ao clube, o que não pode e não deve ser interpretado como uma justificativa para meu erro, o qual, desde já, humildemente procuro retratar, através desta carta, a todas as pessoas que se sentiram ofendidas com esta situação", diz o trecho da carta de retração.

A diretoria pontepretana tentou "abafar o caso", colocando a responsabilidade inteiramente na torcida do Guarani. "O locutor extrapolou, porém quero deixar claro, em contato com a Polícia Militar e a FPF (Federação Paulista de Futebol), que um evento está ligado ao outro. O fogo e o conflito da torcida adversária com a polícia já havia começado", afirmou o gestor de futebol Márcio della Volpe. O dirigente, no entanto, disse que vai suspender o locutor das suas atividades.

O saldo do dérbi deixou vários torcedores do Guarani feridos após tiros de borracha disparados pela Polícia Militar, além de muitos prejuízos no estádio.