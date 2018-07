Lodeiro aproveita ‘brecha’ para se firmar no time titular

Se jogadores recém-contratados precisam de uma chance para se firmar, chegou o momento de Nicolás Lodeiro no Corinthians. Titular, o meia uruguaio tem condições ideais para se manter no time. Petros está suspenso pelo STJD, Jadson passa por uma crise técnica e Danilo, campeão mundial, fica a maior parte do tempo treinando com os reservas.

Ex-jogador do Botafogo, Lodeiro foi contratado por R$ 4,5 milhões, chegou depois da Copa do Mundo e demorou para estrear devido a uma inusitada lesão no pé. Lodeiro afirmou que, apesar da concorrência, cada jogador tem seu estilo e cabe ao técnico Mano Menezes escolher a melhor opção para o Corinthians.

“O Petros era peça fundamental no time, e vinha fazendo um bom papel, mas eu não faço a mesma função que ele. Somos diferentes. Só penso em fazer o melhor para a equipe." Lodeiro atua pelo lado esquerdo. Ele é um jogador mais ofensivo que Petros, que tinha mais funções de marcação.

Mano tem armado o Corinthians com dois meias: Lodeiro e Renato Augusto, que, apesar dos altos e baixos, ganhou a posição de Jadson. Para o jogo de amanhã, contra a Chapecoense na Arena Corinthians, Mano vai fazer uma única mudança no time. Ferrugem entra na vaga de Fagner, que está suspenso.

CASO PRETOS

A procuradoria do STJD vai rever a decisão do Pleno, que diminuiu a punição de Petros de seis meses para apenas três jogos. O jogador foi punido por um empurrão no juiz Raphael Claus. Para o procurador-geral, Paulo Schmitt a decisão do Pleno a redução da pena foi “inacreditável”.