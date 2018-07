Lodeiro descarta ida ao Boca Juniors e garante que fica no Corinthians

Contratado pouco antes da Copa do Mundo do ano passado, o meia Lodeiro decepcionou em seus primeiros meses de Corinthians. Teve poucas oportunidades com Mano Menezes e quando atuou, em nada lembrou o jogador que se destacou no Botafogo. Mas com a chegada de 2015 e a mudança na comissão técnica, a promessa é de dias melhores. O uruguaio tem treinado como titular durante a pré-temporada nos Estados Unidos e deve iniciar o ano com uma vaga na equipe.

Até por isso, voltou atrás na ideia de deixar o clube. Ele chegou a ser procurado pelo Boca Juniors e, de acordo com seu empresário, manifestou o interesse de ir para o time argentino, mas agora só pensa em fazer sucesso no Corinthians. "Hoje já não existe chance (de sair). Depois da conversa com o Tite e a diretoria, vou ficar. É bom para mim. Mas foi um orgulho grande um time como o Boca se interessar por meu futebol", declarou neste domingo.

Lodeiro não esconde que o fato de ter ouvido de Tite que seu futebol será mais aproveitado em 2015 o ajudou a mudar de ideia, mas ainda não se vê como titular da equipe. "Por enquanto não há titulares e reservas, o professor está analisando as opções. O entrosamento é muito bom tanto com o Renato Augusto quanto com os demais jogadores. Nossa equipe é forte e estamos muito tranquilos", comentou.

Se em campo o entrosamento com Renato Augusto tem sido bom durante os treinos, fora dele é com o paraguaio Ángel Romero que Lodeiro passa boa parte do tempo. E um fator que os uniu foi o gosto em comum pelo mate. "O mate é um costume uruguaio e eu tomo desde pequeno. Com o Ángel, a parceria começou por conta do idioma e também pelo gosto comum pelo chimarrão", apontou o uruguaio.