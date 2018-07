Lodeiro diz que Botafogo reagirá em jogo decisivo Derrotado nas suas duas últimas partidas no Campeonato Brasileiro, o Botafogo ficou em situação complicada na luta pelo título nacional, pois está oito pontos atrás do líder Cruzeiro. Por isso, o meia uruguaio Nicolás Lodeiro reconheceu que o duelo com a Ponte Preta, neste sábado, no Maracanã, tem caráter decisivo e garantiu que o time vai reagir na competição.