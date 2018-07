Lodeiro fica novamente fora do Corinthians e não enfrenta o Bahia

O meia Lodeiro ainda não fará sua estreia pelo Corinthians neste sábado, contra o Bahia, no Itaquerão, pelo Brasileirão. Ele foi o único jogador que não treinou com bola na quinta-feira, porque ainda se recupera de um corte no pé direito - deve retirar os pontos nesta sexta.

Lodeiro cortou o pé direito na véspera do jogo contra o Coritiba, realizado no dia 3 de agosto, quando tinha sido relacionado pela primeira vez desde que foi contratado. Ele deixou cair uma saboneteira de vidro no pé quando tomava banho no hotel. Desde então, ficou fora do time.

Segundo os médicos do Corinthians, Lodeiro poderia ficar à disposição para o jogo contra o Goiás, na próxima quinta-feira, também no Itaquerão.

Se realmente estiver liberado, Lodeiro poderia roubar a posição do meia Petros, que será julgado nesta segunda-feira pelo empurrão que deu no árbitro Raphael Claus durante o clássico de domingo com o Santos - a tendência é que ele receba algum tipo de punição.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou Petros no artigo 254, que prevê suspensão de pelo menos 180 dias. No julgamento de segunda-feira, o Corinthians vai tentar diminuir a provável punição, tentando desqualificar esse artigo.