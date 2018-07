Lodeiro já treina com o grupo, mas ainda não estreia no Corinthians

O meia Lodeiro foi a principal novidade no treino do Corinthians nesta quarta-feira. Ele apareceu no campo, conversou com seus novos companheiros e bateu bola com alguns reservas enquanto o técnico Mano Menezes comandava um treinamento com os titulares visando a partida desta quinta contra o Internacional, no Itaquerão, pelo Brasileirão. O reforço uruguaio, porém, ainda não tem condição de estrear.

O nome de Lodeiro ainda não apareceu no Boletim de Transferências da CBF (BID) - a documentação só foi enviada na terça-feira. Segundo o departamento de futebol do clube, o meia uruguaio pode ficar à disposição de Mano Menezes somente para o jogo de domingo, contra o Vitória, no Barradão.

Mano Menezes não fez nenhuma mudança no time que enfrenta o Internacional no Itaquerão. O volante Elias está confirmado como titular no meio. Já os outros dois reforços recém-contratados, o atacante Ángel Romero e o zagueiro Anderson Martins, treinaram entre os reservas.

Romero e Anderson Martins ainda aguardam que seus nomes apareçam na noite desta quarta-feira no BID da CBF. Se isso acontecer, eles ficam no banco de reservas diante do Inter. A situação deles é diferente da de Lodeiro, porque os documentos foram enviados a CBF com antecedência maior.

O Corinthians deve ir a campo nesta quinta-feira com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Cleber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Jadson; Luciano e Guerrero.