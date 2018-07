Lodeiro prevê 'trabalho em dobro' para o líder Botafogo O Botafogo assumiu a liderança isolada do Brasileirão após a disputa da sexta rodada no fim de semana, quando venceu o clássico com o Fluminense e viu o então primeiro colocado Coritiba empatar com o Flamengo - passou a ter 13 pontos, com um de vantagem sobre o rival paranaense. Para o meia uruguaio Lodeiro, o time carioca terá agora de "trabalhar em dobro" para se manter na frente.