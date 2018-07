Lodeiro quer mudar status e se firmar no Botafogo

"Eu não quero entrar no segundo tempo. Mas é uma forma de ajudar o time. Se puder ser titular, melhor. Sempre estou preparado para jogar. Se o treinador quiser que entre no segundo tempo, estarei preparado. Mas vou sempre querer ser titular", disse.

Ao avaliar a sua situação no Botafogo, Lodeiro afirmou que as várias convocações para defender a seleção do Uruguai podem estar o atrapalhando a conquistar a condição de titular e a se entrosar com os companheiros.

"É um pouco difícil isso (a quebra de sequência), mas eu gosto de defender a seleção [uruguaia]. Qualquer jogador quer jogar pelo seu país. Sei que é difícil porque perco muito tempo de sequência com meus companheiros. São as circunstâncias", comentou.

Lodeiro, porém, garantiu que já está mais adaptado ao futebol brasileiro. "Minha adaptação tem sido muito boa. Me sinto muito bem acomodado aqui. A medida que for jogando vou me sentir melhor", afirmou.