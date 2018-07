Lodeiro resolve impasse para poder jogar no Corinthians

O meia uruguaio Lodeiro está perto de fazer sua estreia pelo Corinthians. Agora ele depende apenas que seu nome apareça no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). A última pendência foi resolvida na tarde desta terça-feira.

A Justiça do Rio de Janeiro, a 4ª Vara Federal de Execução Fiscal, deu ganho de causa ao atleta e Lodeiro pode se desvincular do Botafogo, seu ex-clube.

A informação foi confirmada pelo diretor de futebol do Corinthians, Ronaldo Ximenes. "Deu certo. Recebemos a notícia nesta tarde. Ele depende apenas do BID e isso deve acontecer entre hoje [terça-feira] e amanhã", disse Ximenes.

Lodeiro não podia ser registrado como atleta do Corinthians porque o Botafogo estava impedido de realizar qualquer transferência de atletas devido a uma ação judicial. A 4ª Vara Federal de Execução Fiscal entendeu que Lodeiro estava sendo prejudicado por um problema do clube.

O jogador custou cerca de R$ 4 milhões ao Corinthians. Metade desse valor será pago à vista. A outra metade será descontada do que o Botafogo deveria pagar no salário do atacante Emerson.

Se o nome de Lodeiro aparecer no BID, ele fica à disposição de Mano Menezes para a partida do próximo domingo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira.