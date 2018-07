Lodeiro treina e aguarda regularização para estrear pelo Corinthians

O meia Lodeiro treinou mais uma vez com os jogadores do Corinthians mas ainda não tem presença confirmada no jogo deste domingo contra o Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. O problema é a documentação. O nome dele ainda não apareceu no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF. Ainda existe uma chance de ele ser regularizado até a noite desta sexta-feira. Se isso acontecer, ele será relacionado para o jogo. Mas nem o próprio clube está muito otimista.

Lodeiro treinou na manhã desta sexta-feira com os reservas e com os jogadores que atuaram poucos minutos na vitória contra o Internacional, por 2 a 1, nesta quinta-feira no Itaquerão. Foi o segundo treino dele com bola com seus novos companheiros de clube.

Os outros três reforços já estão aptos a jogar. Elias e Ángel Romero atuaram contra o Inter. Anderson Martins, com a documentação regularizada, será relacionado para o jogo deste domingo contra a Vitória. Mano Menezes não tem problemas para o jogo. Não há jogadores suspensos e o treinador vai poder repetir a escalação que venceu o rival gaúcho.