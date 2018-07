Lodeiro vai pedir para sair do Corinthians e ir para o Boca Juniors

Lodeiro deve pedir nesta segunda-feira, quando o elenco do Corinthians se reapresentará após as férias, para ser liberado para defender o Boca Juniors. Sem espaço com o técnico Mano Menezes durante a temporada de 2014, o jogador uruguaio tem a expectativa de que terá mais minutos em campo no clube argentino, principalmente na Copa Libertadores.

"Lodeiro quer jogar seis meses no Boca, quer jogar a Libertadores e o chamado do treinador (Rodolfo Arruabarrena) o motivou muito. Ele está muito empolgado em poder jogar em um clube como o Boca. No máximo na terça-feira queremos dar a resposta para o Boca. Para ele seria um prazer ser dirigido pelo Arruabarrena", disse Gerardo Cano, empresário do jogador, para a radio La Red, da Argentina.

O presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, também já declarou que tem interesse no jogador, mas admitiu que a negociação não é fácil.