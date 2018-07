Lodeiro vê Botafogo em clima de final contra o Criciúma

RIO - O Botafogo enfrenta o Criciúma neste domingo, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão, ainda com chances de garantir vaga na Libertadores do ano que vem. Por isso, o meia uruguaio Lodeiro avisa que o elenco botafoguense está encarando o jogo como uma final de campeonato.

"A importância do jogo é muito grande. A classificação não depende de nós, mas vai ser uma final. É uma alegria voltar ao time, sobretudo em uma final. Quero demonstrar que posso ajudar o time dentro do campo", disse Lodeiro, que voltará a ser escalado como titular neste domingo.

Com 58 pontos, o Botafogo entra na última rodada como quinto colocado. Para ir à Libertadores, precisa ganhar do Criciúma e contar ainda com tropeço do Goiás, que tem 59 pontos, ou do Atlético-PR, que está com 61 - ambos também jogam neste domingo, pela última rodada do campeonato.

"Este ano eu tinha dois objetivos: Uruguai na Copa do Mundo e Botafogo na Libertadores. Estou a um passo de conseguir. O foco principal é cumprir esse objetivo, vai ser importante para mim, para o time e para o grupo", disse Lodeiro, que é sempre convocado na seleção uruguaia.

"Foi um ano bom, conseguimos o Carioca, ficamos no Brasileiro bastante tempo no G4, mas há outros times bons. Sofremos muita coisa e, graças à união do grupo, jogadores sempre unidos, chegamos adiante. Por isso, queremos essa classificação, para fechar o ano bem para nós", disse Lodeiro.