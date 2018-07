Lodeiro vê Corinthians ainda na briga pelo título Brasileiro

O meia Lodeiro reconheceu a importância do clássico contra o São Paulo, marcado para domingo, no Itaquerão, mas afirmou que o primeiro objetivo do Corinthians é derrotar a Chapecoense, nesta quinta-feira, no mesmo local. "Temos de nos recuperar do que fizemos no Maracanã para ganhar confiança", disse o uruguaio, lembrando a derrota corintiana para o Flamengo na última rodada do Brasileirão.

Em entrevista nesta terça-feira, Lodeiro disse que é preciso vencer a Chapecoense e esquecer, por ora, a discussão de que o Corinthians não joga um futebol vistoso. "Hoje, o mais importante é conseguir o resultado. É isso que manda no futebol. Precisamos vencer", avisou.

" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX; " STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

Apesar da derrota para o Flamengo por 1 a 0, o Corinthians se manteve no G4 do Brasileirão, mas viu Fluminense e Grêmio encostarem na tabela de classificação. Além disso, a desvantagem corintiana para o líder Cruzeiro é de 10 pontos.

Para Lodeiro, ainda é possível pensar em título brasileiro. "É cedo para falar que vamos brigar apenas por Libertadores. Não acredito nisso. Ainda vamos brigar pelo título", afirmou o jogador, que será titular diante da Chapecoense.

O meia uruguaio ficou com a vaga de Petros, suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela trombada no árbitro Raphael Claus, ocorrida durante o clássico contra o Santos, dia 10 de agosto.

Petros havia sido suspenso por seis meses, mas depois a pena foi reduzida para três jogos. A procuradoria do STJD, no entanto, entrou com recurso para tentar rever a punição.