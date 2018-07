Lodeiro vira mais uma opção de Mano para o meio de campo

O uruguaio Nicolás Lodeiro se tornou mais uma opção de Mano Menezes para o meio de campo de Corinthians. Ele foi registrado na CBF e já fica à disposição do treinador para o jogo de domingo contra o Coritiba.

Como encaixá-lo no time é a próxima tarefa do treinador, que encontrou um meio de campo “ideal” com Elias, Petros e Jadson. Canhoto, Lodeiro poderia jogar na vaga na Petros, que atua pelo lado esquerdo. Petros é mais marcador e rouba mais bolas. Lodeiro, meia mais ofensivo, é bom na antecipação.

“Temos jogadores que ainda não estrearam e isso é bom”, disse Mano Menezes depois do clássico contra o Palmeiras.

Renato Augusto, outra opção do treinador, pode ser considerado um substituto de Jadson no esquema que Mano montou, como foi no jogo contra o Palmeiras.

Mano, por enquanto, não mexe no esquema que vem dando certo e lhe deu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. Ontem, ele treinou a equipe considerada titular. A exceção foi a ausência de Guerrero, que machucou a coxa e está suspenso. Romarinho treinou no ataque.

Lodeiro está bem fisicamente, segundo a comissão técnica. O meia uruguaio já treina há pelo menos duas semanas e só não estreou antes porque dependia de documentação.

GRINGOS DEMAIS

Ele custou R$ 4,5 milhões e assinou um contrato até 2018. Lodeiro é mais um estrangeiro que pode virar titular do time. Seriam três, uma vez que a dupla de ataque é formada por Guerrero e Romero.

Isso pode ser um problema em rodadas de amistosos data Fifa porque todos os estrangeiros do Corinthians defendem suas seleções.

“O jogadores que estão esperando uma oportunidade para mostrar serviço têm qualidade, alguns com passagem pela seleção. Um elenco forte é importante para quem está brigando pelo título Brasileiro”, disse Jadson.

Outro reforço que ainda não estreou é o zagueiro Anderson Martins, que seria uma alternativa para formar a zaga com Gil. Cleber, na visão da comissão técnica, mostrou evolução na saída de bola e continua como titular da equipe.