Lodi vê Atlético-PR preparado para avançar à final da Sul-Americana

O Atlético-PR está pronto para avançar à final da Copa Sul-Americana. Quem garante é o lateral-esquerdo Renan Lodi, que diz que a equipe está preparada para fazer uma boa partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e assegurar a vaga depois da vitória por 2 a 0 na ida, em Curitiba, há três semanas.

"Será um jogo muito difícil. Sabemos da qualidade do time do Fluminense. Eles estão passando por um momento complicado internamente. Mas nós estamos preparados", disse Renan Lodi, em entrevista coletiva nesta terça-feira. "Até uns 15 minutos do primeiro tempo, a equipe deles vai se atirar. Temos que estar preparados para as situações que acontecerem. Sabemos também que teremos contra-ataques", concluiu.

O jogador de 20 anos foi um dos destaques na vitória na Arena da Baixada. Ele marcou o primeiro gol, no primeiro tempo, e deu a assistência para Rony balançar redes, na etapa final. "É um dos momentos mais importantes da minha vida. Venho em uma crescente muito boa. Fiquei feliz também pelo primeiro jogo, em Curitiba. É um jogo que vou guardar. Amanhã (quarta-feira), tenho que provar. Senão, não vai adiantar em nada o que eu fiz lá", destacou.

No Rio de Janeiro desde a noite de segunda-feira, o elenco do Atlético-PR esteve nesta terça no Maracanã para fazer o reconhecimento do gramado. Pouco tempo depois, foi ao estádio do Engenhão para o último treinamento antes da partida contra o Fluminense. O técnico Tiago Nunes focou em um trabalho tático e fez ajustes. Bolas paradas também ganharam destaque.

Após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, o Atlético-PR pode perder por 1 a 0 para avançar à final. Caso marque um gol, pode ser derrotado por até dois gols de diferença. Se o placar de Curitiba se repetir, desta vez para o Fluminense, a decisão da vaga irá para a disputa por pênaltis.

A provável escalação para esta quarta-feira é: Santos; Jonathan, Léo Pereira, Thiago Heleno e Renan Lodi; Wellington, Lucho González e Raphael Veiga; Marcelo Cirino, Nikão e Pablo.