Após derrota, Santos 'vira a chave' e pensa 100% no Palmeiras

Imediatamente após nova derrota do Santos no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Vasco, por 1 a 0, em São Januário, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, os jogadores santistas já deixaram para trás o Brasileirão para pensar somente na final da Copa do Brasil.

O zagueiro Leonardo deixou claro que a meta da equipe agora está na final contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (2), no Allianz Parque. O Santos ganhou a primeira partida por 1 a 0, e joga por um empate. "Infelizmente ficamos fora do G-4. Agora é virar a chave e pensar na Copa do Brasil", afirmou.

O goleiro Vanderlei também já está com a cabeça na quarta-feira. "O foco está 100% na Copa do Brasil. Todo jogador pensa em disputar um título como esse. Será um grande jogo, queremos sair com o título", disse.

O treinador Dorival Júnior não vê nenhuma equipe favorita. "O Palmeiras e o Santos disputaram a final do Paulista, brigaram pela vaga no G-4 até o fim do campeoanto, e agora estão nessa final. São dois times em igualdade de competição", falou.