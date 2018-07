Logomarca da Copa do Mundo 2014 é definida

A Fifa definiu a logomarca da Copa do Mundo do Brasil, que acontecerá em 2014. A imagem reproduz a própria taça do Mundial com várias mãos, em cores que ainda serão reveladas - também apresenta o nome do Brasil escrito com "z". A informação é do portal IG.

O anúncio oficial acontecerá no dia 8 de julho, quando a CBF estará liberada para fazer propaganda da Copa 2014.

O desenho já está registrado no Ohmi (Escritório de Marcas e Registro de Design) da União Européia, desde o dia 29 de março deste ano.