Loja do Palmeiras chama torcida para 'arrancada heroica'

Com o intuito de tentar ajudar a espantar a crise no Palmeiras, a rede de lojas Academia Store, a loja oficial do clube, divulgou um comunicado nesta sexta-feira no qual pede para que a torcida se una e inicie uma nova "Arrancada Heroica" para tirar o time da zona de rebaixamento e que a nova fase se inicie neste sábado, contra o Coritiba, no Pacaembu.

A famosa Arrancada Heroica, como ficou conhecida há mais de 70 anos, aconteceu em 1942, quando o antigo Palestra Itália teve de mudar de nome quando estava próximo de disputar a decisão do Campeonato Paulista com o São Paulo. Mesmo com toda a adversidade, o time alviverde não desistiu de lutar e acabou sendo campeão estadual daquele ano.

E agora a loja oficial do clube espera usar aquele acontecimento histórico como inspiração para a torcida palmeirense, que hoje vê o time ocupar a lanterna do Brasileirão. "Como sabemos, o momento vivido pelo clube inspira preocupação e a posição atual do time na tabela do Campeonato Brasileiro é bastante delicada. A história do clube ensina, entretanto, que as adversidades têm sempre servido de combustível à superação", diz um trecho do comunicado desta sexta.

Em seguida, a carta aos torcedores enfatizou: "No contexto presente, em que se comemora o centenário do clube, enseja o resgate de fatos e feitos históricos. O momento exige uma reedição da Arrancada Heroica, vivida nos idos de 1942, em que o clube soube fazer da adversidade um impulso à conquista! Esta tem sido, e deve seguir sendo, a pauta de nossa história centenária! Nosso patrimônio histórico tem se edificado na ética e no total comprometimento. A Sociedade Esportiva Palmeiras não deve apontar culpados e sim formar heróis!".