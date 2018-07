Loja oficial do Corinthians faz protesto contra a diretoria e a Nike

Um protesto dos funcionários da loja oficial do Corinthians que fica instalada no Parque São Jorge agitou a manhã deste sábado no clube. Eles estenderam faixas protestando contra a diretoria e a Nike, fornecedora de material esportivo do clube. Eles alegam boicote de ambos contra a loja, pelo fato dela não ser administrada pela SPR, empresa responsável pela gestão dos outros estabelecimentos do clube.

"Loja oficial sem camisa oficial", "Nike & SPR boicote até quando?", "Queremos trabalhar, pois temos família para sustentar" e "Fiel, querem tomar a nossa loja" foram alguns dos dizeres escritos nas faixas.

Em fevereiro, a empresa MMBF Comércio de Artigos Esportivos e Alimentos, detentora da loja localizada no Parque São Jorge, obteve decisão de segunda instância favorável contra o Corinthians e teve o direito de permanecer no local por mais cinco anos. Entretanto, a loja alega que a Nike não tem enviado produtos e que o clube também nada faz para mudar a situação.