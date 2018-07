Lokomotiv desmente Boa e Caicedo fica em Moscou

O jogador equatoriano ficou conhecido no Brasil por balançar duas vezes as redes da seleção brasileira no jogo em que o Equador perdeu por 4 a 2 na Copa América de julho passado. O diretor de futebol do Boa, Roberto Moraes da Costa, chegou a afirmar que Caicedo chegaria a Varginha, no sul do Estado de Minas Gerais, na quarta-feira, para realizar exames médicos e assinar contrato.

Caicedo joga na Europa desde os 16 anos, quando chegou ao Basel, da Suíça. Logo se destacou e, em 2007, antes mesmo de completar 20 anos, já defendia o Manchester City. Em 2009 ele foi para o Sporting, onde ficou seis meses antes de se transferir para o Málaga. Jogou a temporada passada pelo Levante, da Espanha, e atualmente está no Lokomotiv de Moscou.