Lokomotiv Moscou pune jogador por exibir camisa de apoio a Putin

O Lokomotiv Moscou anunciou nesta quarta-feira que vai punir o meio-campista Dmitri Tarasov por vestir e exibir uma camiseta com a imagem de Vladimir Putin, presidente da Rússia, após a derrota do time por 2 a 0 para o Fenerbahçe, em duelo válido pela Liga Europa, disputado na última terça em Istambul.

Através de comunicado oficial, o Lokomotiv Moscou classificou como "inaceitável" a ação do seu jogador, lembrando que esse tipo de manifestação é proibida pela Uefa. "A propaganda política, ideológica ou religiosa são proibidas no território do futebol, e o FC Lokomotiv partilha inteiramente da posição da Uefa sobre o assunto", afirmou o clube russo.

Além disso, o Lokomotiv Moscou destacou que não possui qualquer responsabilidade pela ação do seu jogador. "Infelizmente, o pessoal do nosso clube não conseguiu evitar o incidente", garantiu. "A iniciativa de Dmitry foi inadequada e prejudicial tanto para o clube como para ele", acrescentou o time.

Após o jogo, Tarasov retirou a sua camisa e exibiu a uma camiseta com Putin em trajes militares e com a mensagem "O presidente mais educado". A expressão "mais educado" é considerada um eufemismo para os soldados que contribuíram no processo de anexação da Crimeia em 2014.

Além da punição do seu próprio clube, Tarasov também pode receber uma pena da Uefa, além do próprio Lokomotiv Moscou. Ambos foram indiciados e vão ser julgados em 17 de março. Também na terça-feira, garrafas foram jogadas no ônibus do Lokomotiv, quando o veículo se dirigia ao estádio para o duelo.

As relações entre Rússia e Turquia estão tensas desde novembro, quando um avião russo de guerra foi derrubado depois de ter violado a fronteira turca, perto da Síria.