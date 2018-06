Lokomotiv Moscou volta a vencer Nice e avança às oitavas na Liga Europa

O Lokomotiv Moscou está classificado às oitavas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, o time russo ampliou a vantagem conquistada no jogo de ida ao superar o Nice por 1 a 0, em casa, o que assegurou a sua passagem de fase no primeiro mata-mata do torneio continental após a etapa de grupos.

Após iniciar o duelo de ida perdendo por 2 a 0, na França, o Lokomotiv Moscou conseguiu incrível virada, fazendo 3 a 2. Agora, então, confirmou a boa vantagem conquistada no duelo de ida pelo time, que se classificou para a Liga Europa por ser o atual campeão da Copa da Rússia e liderou o seu grupo, F, com 11 pontos.

A Liga Europa era uma "consolação" para o Nice, pois o time havia caído nos playoffs da Liga dos Campeões. O time, então, avançou no seu grupo, o K, em segundo lugar, mas agora acabou sendo eliminado pelo clube russo.

No duelo desta quinta-feira, o Lokomotiv Moscou iniciou com dois brasileiros entre os titulares, o goleiro Guilherme e o atacante Ari, enquanto o zagueiro Dante começou jogando pelo Nice.

O Lokomotiv Moscou finalizou menos vezes - 11 a 15 - e teve menos posse de bola do que o Nice - 37% a 63% -, mas acabou conquistando nova vitória. E o gol que definiu o jogo saiu aos 30 minutos do primeiro tempo, sendo marcado por Igor Denisov.

Com a sua classificação, o Lokomotiv se juntou ao rival CSKA Moscou entre os clubes garantidos nas oitavas de final da Liga Europa. Os outros 14 times que vão disputar a próxima fase serão determinados ainda nesta quinta-feira.