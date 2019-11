Lokomotiv Moscou x Juventus: como acompanhar ao jogo na TV

Lokomotiv Moscou e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira pelo Grupo D da Liga dos Campeões no Stadion Lokomotiv, em Moscou. A partida começa às 14h55 (horário de Brasília) e terá transmissão do TNT e EI Plus.

Líder da chave com sete pontos, a Juventus se classifica à próxima fase com mais uma vitória. A equipe de Turim não terá Cuadrado, suspenso.

Terceiro colocado do Grupo D, com três pontos, o Lokomotiv Moscou precisa vencer para se manter vivo na competição. Por lesão, o time não terá Djordjević, Smolov e Anton Miranchuk.

Últimos jogos do Lokomotiv Moscou

6/10 - Lokomotiv Moscou 2 x 1 Arsenal Tula (Liga Russa)

18/10 - Akhmat 0 x 2 Lokomotiv Moscou (Liga Russa)

22/10 - Juventus 2 x 1 Lokomotiv Moscou (Liga dos Campeões)

27/10 - Lokomotiv Moscou 0 x 3 Spartak Moscou (Liga Russa)

02/11 - Ufa 1 x 1 Lokomotiv Moscou (Liga Russa)

Últimos jogos da Juventus: