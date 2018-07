Lomba celebra volta do Inter a campo e exalta 'vontade de jogar' na quarta

Foram três semanas sem um compromisso oficial, mas a espera do Internacional finalmente chegará ao fim nesta quarta-feira. Após 21 dias de inatividade, o time gaúcho volta a atuar diante do Vitória, no Beira-Rio, pelo confronto de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

"Estamos todos motivados para o jogo e conscientes do que temos que fazer. Estamos com vontade de jogar. Aposto em uma entrega muito grande. A Copa do Brasil é um título possível. No ano passado, fizemos uma boa competição e acabamos saindo no detalhe para o Palmeiras. Pode ter certeza que queremos muito passar para a próxima fase", declarou o goleiro Marcelo Lomba nesta terça-feira.

Para largar bem diante do Vitória e ficar em boa situação para a volta, dia 19, em Salvador, Lomba confia no apoio da torcida nesta quarta. "Vamos tentar fazer o resultado no Beira-Rio, que sempre foi nosso ponto forte. Confiamos nesta sintonia com a torcida, com o nosso gramado."

A última vez que o Inter entrou em campo foi na queda para o Grêmio, nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o que aumenta a ansiedade para dar uma resposta à torcida. "Não conquistamos o Gauchão, então precisamos colocar para fora. É importante assumir. Se não nos acostumarmos a vencer, passar de fase, bater no peito...", projetou.

Nesta terça-feira, o técnico Odair Hellmann fechou a preparação do Inter com um treino recreativo. A tendência é que ele leve a equipe a campo na quarta com: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Rossi; Roger.