Lomba confia na tradição do Inter na Libertadores: 'Essa camisa é bicampeã'

O Internacional foi ao estádio Olímpico, em Cali, na Colômbia, na noite desta terça-feira, e conseguiu segurar o empate sem gols com o América de Cali. O resultado, se não confirmou a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores, encaminhou ao menos a segunda colocação no Grupo E.

Logo após a partida, o goleiro Marcelo Lomba avaliou o placar. E mostrou confiança na classificação do Inter, na rodada final da fase de grupos, em outubro. "A gente quer muito avançar de fase, quer estar no mata-mata. A camisa do Inter é bicampeã. Esse é o nosso lugar", declarou.

O jogador valorizou o ponto conquistado fora de casa e comentou a expulsão de Leandro Fernández, que deixou os comandados do técnico Eduardo Coudet com um jogador a menos a partir dos 13 minutos da etapa final.

"A gente queria vencer. Mas é um ponto que nos coloca dentro da classificação. E dá tranquilidade para a próxima rodada. Nunca é bom ter um jogador a menos. Tivemos que nos superar. Cada jogador teve que colocar um pouco a mais para suprir essa ausência", disse o goleiro.

Com a igualdade, os donos da casa ficam na terceira colocação do Grupo E, com cinco pontos, três abaixo dos visitantes, que aparecem em segundo. O Grêmio, com dez, por outro lado, garantiu classificação ao mata-mata. Já a Universidad Católica é lanterna, com apenas quatro.

Os dois melhores avançam ao mata-mata, enquanto o terceiro lugar irá para a Copa Sul-Americana. Na rodada derradeira da chave, o Inter enfrenta os chilenos, fora de casa, situação oposta ao Grêmio, que recebe os colombianos. Esses jogos vão acontecer em 22 de outubro, quinta-feira, às 21h30.