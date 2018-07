Lomba, Danilo Fernandes e Edenílson desfalcam treino e são dúvidas no Inter

Depois da segunda-feira de folga e dois dias após perder o título do Campeonato Gaúcho para o Novo Hamburgo, o Internacional se reapresentou nesta terça com foco já na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Antônio Carlos Zago deve ter problemas para armar a equipe diante do Londrina, no sábado, fora de casa.

A maior dúvida está no gol. Depois de ver Danilo Fernandes e Marcelo Lomba irem para o sacrifício nas partidas de decisão do Gaúcho, Zago não pôde contar no treino desta terça com a dupla. Tanto o titular quanto o primeiro reserva da posição voltaram ao trabalho de recuperação, o que pode fazer com que o quarto goleiro colorado, Daniel, seja escalado no fim de semana.

Lomba se recupera de uma lesão muscular sofrida na semifinal contra o Caxias, mas precisou ir para o sacrifício nos últimos minutos da primeira partida contra o Novo Hamburgo, quando o terceiro Keiller sofreu uma luxação no cotovelo e precisou deixar o gramado.

Danilo Fernandes, que ainda se reabilitava de uma cirurgia no pé, realizada no início de abril, foi escalado no segundo jogo, mas longe das condições ideais. Por isso, precisou voltar ao processo de recuperação, o que deixou o Inter sem seus três principais goleiros no treino desta terça e, talvez, na partida de sábado.

Se o principal problema do Inter está no gol, outros setores sofrem com baixas e dúvidas para a estreia na Série B. Na lateral esquerda, Carlinhos ainda se recupera de uma lesão e está fora. No ataque, Roberson apresentou um desconforto muscular e não tem presença garantida.

Zago ainda pode perder o volante Edenílson para a partida. O jogador sofreu uma torção no tornozelo, não treinou nesta terça e precisará ser reavaliado. As boas notícias são o zagueiro Danilo Silva, o volante Felipe Gutiérrez o atacante Marcelo Cirino, recentemente contratados, e Eduardo Sasha, recuperado de cirurgia no tornozelo, que não estavam inscritos no Gaúcho e agora ficam à disposição.