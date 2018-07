Lomba diz que amadureceu no Flamengo em 2010

"Claro que passei por uma situação difícil, por substituir o Bruno, mas serviu muito de experiência e aprendizado para mim. Particularmente, acredito que foi um grande ano, apesar de o Flamengo não ter disputado títulos. E, além disso, será importante para me dar bagagem para 2011", afirmou.

Apesar de ter ficado satisfeito com o seu rendimento, ele espera que o Flamengo seja mais forte na próxima temporada. "No ano que vem, espero que o Flamengo faça um grande time e volte a conquistar títulos, o que não aconteceu em 2010. É o meu objetivo e acredito que o do Flamengo também. Que venha um feliz 2011", disse.

Titular em 30 dos 38 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Marcelo Lomba terá forte concorrência por uma vaga de titular na equipe no próximo ano. Na sexta-feira, a equipe carioca confirmou a contratação do goleiro Felipe, que estava no Braga, de Portugal, e já defendeu o Corinthians.