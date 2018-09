Lomba diz que papo com gremistas foi por paz e vê ação para desviar foco do Inter

As polêmicas do clássico Gre-Nal, disputado no domingo, ainda repercutem, mas Marcelo Lomba agiu para tentar encerrá-las. Nesta quarta-feira, o goleiro do Internacional concedeu entrevista coletiva e evitou rebater as declarações do gremista Maicon, dadas na terça-feira, quando adotou tom provocativo em relação ao rival. E também tentou explicar um encontro informal entre os jogadores dos clubes nos primeiros meses da temporada.

Marcelo Lomba confirmou ter ocorrido uma conversa após o clássico da fase de classificação do Campeonato Gaúcho, vencido pelo Grêmio. E explicou que o encontro foi uma busca por paz e exemplo para crianças, por considerar que o clima de provocações estava pesado naquele momento. Mas destacou que a rivalidade se manteria intacta dentro de campo.

"Quem estava na conversa, sabe o que foi falado. Foi uma conversa para ter um exemplo bom, que valorize as famílias, as crianças, o futebol de paz. Dentro de campo terá disputa. Eu, goleiro, se tiver que quebrar a cara, colocar a cabeça na bola, vou fazer. Quem estava na conversa sabe o que foi falado. Essa é a postura do Inter. Comemoramos em campo e o Inter foi para o vestiário dele. Essa é a postura do Inter em todo campeonato. Trabalho, humildade e dedicação, que não mudará", disse o goleiro.

Fugindo de polêmicas, Lomba declarou que vai carregar na memória a atuação segura do Internacional no clássico, vencido por 1 a 0 no Beira-Rio, resultado que deixou o time na liderança do Campeonato Brasileiro, tentando deixar de lado as polêmicas.

"Eu falo com bastante calma. Tento ser bastante ponderado na minha maneira de ser. Procuro ser a mesma pessoa que dá entrevista, anda na rua, vai a campo como goleiro do Inter. E o que levo de lição do Gre-Nal é da parte tática, de como pudemos atuar bem e seguros e do time como dedicação e exemplo de disputa. Tivemos um primeiro tempo muito aguerrido, mas de pouco futebol. E no segundo tempo, o Inter prevaleceu. Soube ter o controle do jogo, criou chances, o que podemos levar foi uma grande atuação de um time sólido, seguro, humilde, e que sabe onde quer chegar e ainda não chegou", afirmou.

Além disso, Lomba avaliou que as provocações de jogadores do Grêmio podem ter o intuito de tirar o foco do Inter, que nesse momento está focado na briga pelo título brasileiro. O time lidera o campeonato com os mesmos 49 pontos do São Paulo e apenas um gol a mais de saldo - 18 a 17.

"O Inter vem numa caminhada boa. As instituições farão de tudo para tirar o nosso foco, mas não perderemos. É bom responder da Chapecoense, nosso foco é esse. O Inter só tem uma mensagem, um discurso. O Inter é grande, exemplo para crianças, famílias e o que ocorre dentro de campo fica dentro de campo. O Inter trabalha muito para chegar longe. Este é o nosso discurso. Não temos outro papo, outro discurso. Virou a página. É Chapecoense. Estamos felizes, mas não ganhamos nada. Só temos este discurso", comentou.

Após triunfar diante do rival, o Inter voltará a jogar na segunda-feira, quando visitará a Chapecoense, na Arena Condá, na conclusão da 25ª rodada do Brasileirão.