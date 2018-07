Lomba e Danilo Fernandes voltam aos treinos e podem reforçar o Inter no sábado

Se o clima após o empate por 1 a 1 com o ABC, em casa, não é dos melhores, o Internacional ao menos teve dois bons motivos para comemorar nesta segunda-feira. Recuperados de lesões, os goleiros Danilo Fernandes e Marcelo Lomba voltaram a treinar e podem reforçar a equipe diante do Paysandu, no sábado, no Mangueirão, pela Série B.

O Inter vinha vivendo situação bastante inusitada, sem poder contar com seus três primeiros goleiros. Titular, Danilo Fernandes sofreu uma fratura no pé no início de abril, enquanto Marcelo Lomba teve uma lesão muscular na semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Caxias.

Keiller, terceiro goleiro, foi lançado à titularidade, mas já na primeira partida da final do Estadual, contra o Novo Hamburgo, sofreu uma luxação no cotovelo. Lomba, então, foi para o sacrifício nos últimos minutos daquele jogo, enquanto Danilo Fernandes foi acionado para a grande decisão, também longe das melhores condições físicas.

Com o início da Série B, o Inter recorreu, então, ao quarto goleiro Daniel, titular contra o Londrina e o ABC. Com a recuperação de Lomba e Danilo, a tendência é que um deles tenha condições de jogo para encarar o Paysandu, mas ambos ainda serão avaliados durante a semana.

Nesta segunda, os dois goleiros fizeram um trabalho especial com o preparador Daniel Pavam, enquanto os reservas participaram de um treino com bola no gramado do CT do Parque Gigante. Paralelamente, os titulares que enfrentaram o ABC ficaram na academia para uma atividade de regeneração.