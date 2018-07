Lomba espera assumir 'papel de liderança' no Flamengo

Marcelo Lomba não decepcionou quando o Flamengo precisou dele. Depois de ganhar chance com a saída de Bruno, o goleiro teve boas atuações e assegurou a titularidade na equipe carioca. Ainda assim, ele disse que precisa melhorar, sobretudo no aspecto de se tornar um dos líderes do elenco.

"Este ano foi bom, já que ganhei experiência. No começo, estava evoluindo com os pés, buscando mais tranquilidade, mas já tinha entrosamento com a defesa. Isso só melhorou e daqui para a frente espero aconselhar mais jovens quando entram. É importante esse papel de liderança do goleiro", afirmou o goleiro.

Com dois cartões amarelos, Lomba prometeu cautela para não receber o terceiro e ser suspenso na reta final do Campeonato Brasileiro. "Quero jogar todos os jogos, ainda mais nesse momento. Não posso pensar nos dois cartões, mas não posso ficar fazendo cera demais também. Tenho que me controlar bem. Espero não levar nenhum cartão até o final para não ter que sair da equipe", finalizou.