Lomba pega pênalti, mas não evita derrota do Bahia em Criciúma

Com o resultado, o Bahia perdeu a sequência positiva de quatro jogos sem derrotas, mas segue no G4, com 17 pontos, a cinco do líder Vasco. O Criciúma, por sua vez, fica na cola da zona de acesso, com 16. A equipe catarinense se recuperou bem do confronto diante do Sampaio Corrêa, quando perdeu por 1 a 0.

Na briga direta pelo G4, o jogo prometeu e realmente foi movimentado. Na pressão, o Criciúma quase conseguiu um gol contra de Hernane Brocador. Após escanteio, o atacante jogou contra o próprio gol. A bola bateu caprichosamente na trave. O atacante, que não se não se tornou vilão por detalhes, virou herói nos minutos finais da primeira etapa. Juninho virou o jogo e achou Danilo Pires livre de marcação. O meia cruzou na medida para Hernane, que só teve o trabalho de desviar para abrir o marcador.

No segundo tempo, a partida ganhou muito em emoção. Ambas as equipes voltaram buscando o gol, deixando o meio-campo totalmente exposto. O Criciúma aproveitou logo de cara e deixou tudo igual aos 13 minutos. Hélio Paraíba, que acabara de entrar, cruzou para Gustavo. O atacante soltou o pé e mandou para o fundo das redes.

A resposta do Bahia aconteceu dois minutos depois. Moisés arriscou de longe. Luiz acabou aceitando e sofreu o segundo da equipe visitante. O terceiro do time baiano poderia ter vindo aos 25 minutos, quando Danilo Pires colocou a bola na cabeça de Luisinho. O atacante mandou na trave. O erro custou caro, pois o Criciúma não perdeu a oportunidade que criou. Aos 30 minutos, Gustavo completou a cobrança de escanteio para empatar.

Aos 32 minutos, Lomba ia virando herói ao defender o pênalti de Elvis, mas acabou sendo castigado no fim. O triunfo do Criciúma veio aos 37 minutos. Raphael Silva recebeu dentro da área e cruzou para Hélio Paraíba decretar números finais ao confronto. Gustavo acabou expulso logo depois, mas o Bahia não conseguiu se aproveitar da superioridade numérica para igualar o marcador.

Na próxima rodada, o Criciúma enfrenta o Tupi no sábado, às 16h, no Estádio Heriberto Hülse. No mesmo dia e horário, o Bahia recebe o Londrina na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 3 x 2 BAHIA

CRICIÚMA - Luiz; Ezequiel, Raphael Silva, Nathan e Marlon; Barreto (Juninho), Douglas Moreira e Élvis (João Afonso); Roberto (Hélio Paraíba), Gustavo e Niltinho. Técnico: Roberto Cavalo.

BAHIA - Marcelo Lomba; Tinga, Lucas Fonseca, Jackson e Moisés; Feijão, Juninho, Danilo Pires (Zé Roberto) e Renato Cajá (Régis); Thiago Ribeiro (Luisinho) e Hernane Brocador. Técnico: Doriva.

GOLS - Hernane Brocador, aos 41 minutos do primeiro tempo. Gustavo, aos 13 e aos 30, Moisés, aos 15, e Hélio Paraíba, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Raphael Silva e Hélio Paraíba (Criciúma); Moisés, Feijão, Renato Cajá e Luisinho.

CARTÃO VERMELHO - Gustavo (Criciúma).

ÁRBITRO - Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ).

RENDA - R$ 67.827,00.

PÚBLICO - 5.108 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).