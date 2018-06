Lomba ressalta importância de jogar com os pés e garante Inter forte em 2018

Escolhido para a entrevista coletiva desta quinta-feira no Internacional, o goleiro Marcelo Lomba ressaltou a importância de o goleiro saber jogar com os pés e garantiu que o clube gaúcho, que passou a temporada passada em branco, brigará por títulos nesta temporada.

+ Inter anuncia acordeo com Moledo e se reforçará com zagueiro em julho

"Estamos em constante treinamento para jogar com os pés. Temos posicionamento, é algo treinado, a posição dos zagueiros, laterais, volantes. O goleiro é o ultimo jogador e tem de ter segurança na saída de bola. Isto vem com treinamento", disse. "O objetivo do Inter neste ano é ganhar títulos. Ano passado não ganhamos, batemos na trave. Queremos Gauchão, brigar no Brasileirão, Copa do Brasil, queremos chegar na Libertadores".

TREINO

Em reta final de pré-temporada, o clube gaúcho deu continuidade aos treinamentos no CT do Parque Gigante na manhã desta quinta, a uma semana da estreia no Campeonato Gaúcho contra o Veranópolis, em casa, no estádio Beira-Rio.

O técnico Odair Hellmann dividiu os atletas em duas equipes e comandou simulações de situações de jogo em campo reduzido, sem os goleiros. O time titular foi formado por: Dudu, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, William Pottker, D'Alessandro e Camilo; Leandro Damião. A outra equipe contou com: Cláudio Winck, Danilo Silva, Thales e Iago; Charles, Gabriel Dias e Marcinho; Nico López, Patrick e Roger.

O Inter faz mais um treinamento nesta quinta-feira e volta a trabalhar em dois turnos sexta-feira. No sábado, haverá um jogo-treino contra o Lajeadense.