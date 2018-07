Londrina acorda no segundo tempo e busca empate com o Paraná na Série B

O Paraná começou a rodada no G4, mas não seguirá por lá. Com oito pontos somados com o empate nesta quinta rodada, fica na sétima posição na tabela. Já o Londrina segue no meio da tabela, com seis pontos e apenas uma vitória.

Assim como no último jogo do Londrina em casa, o estádio voltou a ter falta de luz. Após duas paralisações, as defesas voltaram desatentas para o jogo e foi aí que o Paraná abriu o marcador. Robson aproveitou falha grotesca da defesa londrinense para driblar o goleiro e abrir o placar, sem dificuldades. Isso, aos 32 minutos do primeiro tempo.

O time da casa acordou na segunda etapa e foi em busca do empate. Primeiro, Keirrison perdeu grande chance de empatar ao bater pênalti no meio do gol. Wendell espalmou. Mas o atacante do Londrina se redimiu e marcou o gol do empate na sequência, aos 16 minutos.

O Londrina terá nova chance de vencer diante de sua torcida, no estádio do Café, na 6ª rodada, na qual enfrenta o Tupi, no próximo sábado, às 16h. Já o Paraná terá o Vila Nova como adversário. A partida ocorre no Serra Dourada, em Goiânia, às 20h30 da próxima sexta-feira.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 1 x 1 PARANÁ

LONDRINA - Marcelo Rangel; Raí Ramos, Matheus, Sílvio e Léo Pelé; Diogo Roque (Paulinho Moccelin), Germano, Rafael Gava e Zé Rafael (Netinho); Jô (Bruno Batata) e Keirrison. Técnico: Cláudio Tencati.

PARANÁ - Marcos (Wendell); Leandro Silva, Pitty, João Paulo e Rafael Carioca (Fernandes); Lucas Otávio, Anderson Uchôa, Diego Tavares e Murilo Rangel (Marcelinho); Lúcio Flávio e Robson. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Robson, aos 32 minutos do primeiro tempo. Keirrison, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

CARTÕES AMARELOS - Fernandes, Leandro Silva e Robson (Paraná); Silvio e Germano (Londrina).

PÚBLICO - 1.873 pagantes (2.412 no total).

RENDA - R$ 27.945,00.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).