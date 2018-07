Londrina anuncia a contratação de Dagoberto para a Série B

O Londrina realizou uma contratação de impacto para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o clube paranaense anunciou a chegada do atacante Dagoberto, hoje com 35 anos e que possui no seu currículo a conquista de cinco títulos do Brasileirão.

Dagoberto estava sem time desde o fim do ano passado, quando encerrou a sua passagem pelo San Francisco Deltas, dos Estados Unidos. E as temporadas anteriores da sua carreira também não chamaram muita atenção, com atuações apagadas por Vasco, em 2015, e Vitória, em 2016.

Antes disso, Dagoberto defendeu Atlético Paranaense, São Paulo, Internacional e Cruzeiro, se destacando por esses times. E ele venceu duas vezes o Brasileirão pelo clube do Morumbi, em 2007 e 2008, outras duas oportunidades pelo time mineiro, em 2013 e 2014, e uma outra pela equipe de Curitiba, em 2001.

Agora, então, Dagoberto está de volta ao futebol do Paraná. E ele espera ajudar o Londrina a conquistar o acesso à Série A após o time passar perto em temporadas anteriores, com a sexta posição em 2016 e o quinto lugar no ano passado.

"O foco é esse, o acesso", avisou Dagoberto, ao site oficial do Londrina. "Estou muito feliz, motivado e muito grato a Deus por essa oportunidade. Quero ser uma peça importante nessa equipe, que tem um projeto fascinante, que tem um CT que é maravilhoso. Já faz um tempo que o Londrina está merecendo essa primeira divisão e é para isso que eu vim para cá", afirmou.