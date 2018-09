Londrina aproveita falha de Denis para bater Figueirense na Série B

O Londrina começou a sonhar com a briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, ao derrotar o Figueirense por 2 a 0, no Estádio do Café, pela 28.ª rodada. Dagoberto e Felipe Marques marcaram para a equipe paranaense, que conquistou o seu terceiro triunfo consecutivo.

Com o resultado, o Londrina está na oitava posição, com 39 pontos, a quatro do Atlético Goianiense, o quarto. O time paranaense ultrapassou o próprio Figueirense, com 39 e que não vence há quatro rodadas.

Buscando se aproximar dos líderes, o Londrina começou o jogo pressionando o Figueirense. Sufocado, o time catarinense foi vazado em um erro de Denis. Pouco depois de ter salvo um gol ao fazer defesa difícil, o goleiro recebeu de Cleberson e acabou deixando a bola escapar do seu pé. Dagoberto aproveitou a falha, entrou em velocidade para colocar no fundo das redes.

O visitante foi se recuperar do erro apenas aos 19 minutos, quando ameaçou o Londrina pela primeira vez. Gustavo Ferrareis tabelou com Jorge Henrique e chutou cruzado. A bola bateu do lado de fora da rede. O ex-meia do Internacional ainda teve uma segunda oportunidade, mas parou em Vagner.

O Londrina foi administrando o resultado e usou um último fôlego para exercer uma pressão nos minutos finais. Thiago Ribeiro passou como quis por Cleberson e cruzou. Dagoberto pegou de primeira e jogou na trave.

O Figueirense voltou melhor para o segundo tempo e logo de cara criou duas oportunidades de gol. Na cobrança de escanteio de Diego Renan, Cleberson mandou rente à trave. Na sequência, Elton recebeu dentro da área, dominou no peito e chutou na saída de Vagner. A bola ganhou força e saiu por cima.

Em vantagem, o time da casa se fechou e começou a jogar no contra-ataque. No entanto, acabou anulando os pontos fortes do Figueirense, que esboçou uma pressão, mas esbarrou na defesa adversária. As principais jogadas paranaenses ainda saiam dos pés de Dagoberto, grande responsável pela ascensão da equipe na Série B.

O atacante, inclusive, começou a jogada do segundo gol. Ele acionou Sávio, que cruzou rasteiro para Felipe Marques, que só teve o trabalho de dar números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o Londrina enfrenta o Juventude no dia 27 de setembro, às 21h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No dia 29, às 16h30, o Figueirense recebe o Atlético Goianiense no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHATÉCNICA

LONDRINA 2 X 0 FIGUEIRENSE

LONDRINA - Vagner; Lucas Ramon, Dirceu (Leandro Almeida), Lucas Costa (Anderson Leite) e Sávio; Jardel, Germano e Higor Leite; Felipe Marques, Thiago Ribeiro (Paulinho Moccelin) e Dagoberto. Técnico: Roberto Fonseca.

FIGUEIRENSE - Denis; Diego Renan, Cleberson, Nogueira e João Paulo; Pereira (André Santos), Betinho, Renan Mota (Juninho) e Gustavo Ferrareis; Jorge Henrique (Felipe Amorim) e Elton. Técnico: Rogério Micale.

GOLS - Dagoberto, aos cinco minutos do primeiro tempo. Felipe Marques, aos 42 minutos do segundo temo.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS - Dagoberto e Paulinho Moccelin (Londrina); Betinho e Pereira (Figueirense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).