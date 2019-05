Londrina bate Bragantino por 1 a 0 e assume a liderança provisória da Série B

Após um bom início na Série B do Campeonato Brasileiro, Londrina e Bragantino fizeram um confronto direto pelas primeiras colocações na manhã deste sábado, no estádio do Café, em Londrina (PR), pela quarta rodada. Melhor para o time da casa, que venceu por 1 a 0.

Com o resultado, o time paranaense chegou a 10 pontos e assume, aos menos provisoriamente, a primeira colocação. O Botafogo-SP, com um ponto a menos, ainda joga contra o Vila Nova e pode retomar a ponta. O Bragantino, por sua vez, conheceu a primeira derrota na competição e segue com sete pontos, mas ainda na quarta colocação empatado com o quinto Atlético Goianiense, que tem dois gols a menos de saldo (3 a 1).

Mesmo jogando fora de casa, o Bragantino começou melhor e tomava a iniciativa. Com mais posse de bola, o time paulista era quem criava as principais chances de gol, mas a defesa do Londrina se comportou bem e conseguiu conter o ímpeto do adversário.

Aos poucos, os espaços foram aparecendo e o time da casa também conseguiu finalizar com perigo, obrigando o experiente goleiro Júlio César a trabalhar. Mesmo assim, apesar do primeiro tempo movimentado, ninguém conseguiu mexer no placar até o intervalo.

O ritmo da partida caiu no início do segundo tempo e só voltou a crescer na reta final. Aos 32 minutos, Anderson Oliveira recuperou a bola e tocou para Rômulo fazer cruzamento na cabeça de Arthur Caculé, que abriu o placar.

O time paulista pressionou no fim em busca do empate e quase conseguiu. Na melhor chance, Wesley bateu de dentro da área e o goleiro Matheus Albino já estava batido, mas Augusto salvou em cima da linha. Bem postado, o Londrina se segurou até o final e confirmou a importante vitória.

O Bragantino volta a campo nesta terça-feira, quando recebe o Figueirense no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela quinta rodada da Série B. Na sexta, o Londrina vai até o estádio da Ilha do Retiro, no Recife, para enfrentar o Sport.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 x 0 BRAGANTINO

LONDRINA - Matheus Albino; Raí Ramos, Augusto, Marcondes e Felipe (Pedro Cacho); Germano, Rômulo (Matheus Bertotto) e Higor Leite (Arthur Caculé); Alissson Safira, Marcelinho e Anderson Oliveira. Técnico: Alemão.

BRAGANTINO - Júlio César; Lucas Ramon, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Barreto (Luis Phelipe), Uillian Correia, Ytalo e Thiago Ribeiro (Matheus Peixoto); Wesley e Claudinho (Vitinho). Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOL - Arthur Caculé, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arthur Caculé (Londrina); Rafael Carioca (Bragantino).

ÁRBITRO - Luiz César de Oliveira Magalhães (CE).

RENDA - R$ 64.490,00.

PÚBLICO - 4.482 pagantes (5.152 no total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).